Leben in der Lausitz

Energie für die Republik

Das Kombinat Schwarze Pumpe

An einem Frühlingstag 1955 wird in dem kleinen Gasthaus „Zur schwarzen Pumpe“, das abgelegen inmitten von Kiefernwäldern an der Fernstraße zwischen Spremberg und Hoyerswerda liegt, ein gigantisches Vorhaben der DDR-Regierung verkündet: Hier, in dieser dünn besiedelten Heidelandschaft, sollte das weltweit größte Braunkohlerevier entstehen und die DDR selbst zum größten Braunkohleproduzenten der Erde aufsteigen.

Im selben Jahr erfolgte der erste Spatenstich für einen Großbetrieb zur Verwertung und Veredlung der Braunkohle – der VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe. Die Bauarbeiten und Erweiterungen der Industrieanlage erstreckten sich über zwei Jahrzehnte. Der Großbetrieb nahm gigantische Ausmaße an. Menschen aus allen Teilen der DDR zogen für die Arbeit in die Region. 15.000 waren zu Hochzeiten in „Pumpe“, wie das Werk im Volksmund genannt wurde, beschäftigt.